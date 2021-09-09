Эти питомцы – настоящие мастера сладко уснуть в любом месте. Курьезные фото

Домашние питомцы всегда находят укромное место для сна

Мы никак не можем оспорить тот факт, что переоценить прелесть сна практически невозможно. И вот уж кто может позволить себе не отказываться от подобного удовольствия вне зависимости от времени и обстоятельств, так это наши любимые домашние животные!

Эти очаровашки не только дразнят нас своей умиротворенной дремой в то время, когда мы вынуждены собираться на работу, но и обладают удивительной способностью уснуть в любом месте и во время самых разных занятий. И наблюдать за этим без умиления нет никакой возможности!

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.