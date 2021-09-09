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    Набрал больше всех просмотров в YouTube. Котик из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса

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    Набрал больше всех просмотров в YouTube. Котик из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса

    О самом коте известно не так много, лишь порода — скоттиш-фолд

    Котик Мотимару из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса, набрав больше всех просмотров на Ютубе. На канал Motimaru's Diary подписано почти 1,5 миллиона человек, а его ролики, за которые пушистому блогеру и вручили награду, набрали 685 миллионов просмотров. Основной контент Мотимару — лайф-блоги.

    О самом коте известно не так много, лишь порода — скоттиш-фолд. Также у Мотимару есть аккаунты в Твиттере и Инстаграме — на них подписано 302 и 80 тысяч соответственно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Набрал больше всех просмотров в YouTube. Котик из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса