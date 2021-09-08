Постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности (фото)

Звезда снялась напротив Lamborghini с банкой Pepsi в руках

Американская супермодель Синди Кроуфорд повторила рекламу напитка Pepsi, в которой она впервые снялась в 1992 году. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

55-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором она запечатлена напротив красного автомобиля в белой майке и коротких джинсовых шортах бренда Daisy Duke с банкой газированного напитка в руках. Волосы Кроуфорд распущены, а на ее лицо нанесен нюдовый макияж. На ней также — крупные серьги-кольца и туфли на высоком каблуке.

instagram.com/cindycrawford/

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

«Мы вернулись в кафе Halfway House, напротив которого я позировала в 1992 году, чтобы воссоздать культовые кадры», — подчеркнула знаменитость. Отмечается, что автором съемки выступил фотограф Дэвид Ярроу (David Yarrow).

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