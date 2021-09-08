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    Постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности (фото)

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    Американская супермодель Синди Кроуфорд - Постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности (фото)
    Американская супермодель Синди Кроуфорд
    Фото: @cindycrawford

    Звезда снялась напротив Lamborghini с банкой Pepsi в руках

    Американская супермодель Синди Кроуфорд повторила рекламу напитка Pepsi, в которой она впервые снялась в 1992 году. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

    55-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором она запечатлена напротив красного автомобиля в белой майке и коротких джинсовых шортах бренда Daisy Duke с банкой газированного напитка в руках. Волосы Кроуфорд распущены, а на ее лицо нанесен нюдовый макияж. На ней также — крупные серьги-кольца и туфли на высоком каблуке.

    instagram.com/cindycrawford/
    instagram.com/cindycrawford/

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

    «Мы вернулись в кафе Halfway House, напротив которого я позировала в 1992 году, чтобы воссоздать культовые кадры», — подчеркнула знаменитость. Отмечается, что автором съемки выступил фотограф Дэвид Ярроу (David Yarrow).

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности (фото)