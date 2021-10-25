Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото

Подборка смешных случаев

Котики, собакены и другие животные из нашего материала сначала решили что-то вытворить и только потом подумать о последствиях своих поступков. Именно поэтому они оказались в бытовых ловушках. Мы собрали для вас фото питомцев, которые застряли в одежде, заборе и даже ведрах.

Они явно встали не с той лапы и рассмешили интернет своими провалами.

«Кто-то в прошлой жизни был обезьянкой», «Так выглядит презрение к несмываемым втулкам», «Моя собака застряла в полотенце и теперь ходит в нем по дому, словно это пончо», «Мой щенок застрял в диване», «Наткнулся на такую картину по дороге домой (да, я его спас)», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.