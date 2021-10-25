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    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото

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    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото

    Подборка смешных случаев

    Котики, собакены и другие животные из нашего материала сначала решили что-то вытворить и только потом подумать о последствиях своих поступков. Именно поэтому они оказались в бытовых ловушках. Мы собрали для вас фото питомцев, которые застряли в одежде, заборе и даже ведрах.

    Они явно встали не с той лапы и рассмешили интернет своими провалами.

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    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото
    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото

    «Кто-то в прошлой жизни был обезьянкой», «Так выглядит презрение к несмываемым втулкам», «Моя собака застряла в полотенце и теперь ходит в нем по дому, словно это пончо», «Мой щенок застрял в диване», «Наткнулся на такую картину по дороге домой (да, я его спас)», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти питомцы поплатились за свою неаккуратность. Подборка курьезных фото