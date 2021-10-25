В Китае девушка надела на свадьбу 60 килограммов золота и не смогла ходить

Девушку все время поддерживал жених или близкие родственники

Многие жители провинции Хубэй (Китай) считают, что золото — это символ удачи и процветания, способный отогнать злых духов и любые несчастья. Именно поэтому невесты носят множество золотых украшений во время свадьбы. Но недавно одна девушка побила все рекорды по количеству надетых на себя золотых ожерелий и браслетов.

30 сентября во время свадебной церемонии всеобщее внимание привлекла невеста, которая с трудом передвигалась: в этом ей все время помогали жених или близкие родственники. Бедолага не могла самостоятельно ходить не из-за проблем с ногами или невыносимой усталости, а потому, что на ней были украшения из золота, которые весили более 60 килограммов.

Как сообщает Trubun Solo, драгоценности подарили девушке будущий супруг и его семья. В основном это были массивные золотые ожерелья, но также невесте вручили несколько браслетов. Все украшения стоили целое состояние и весили соответственно.

Согласно народным поверьям с таким количеством золотых украшений девушка должна была получить практически все счастье этого мира, но в итоге она получила кучу проблем, боль в спине и сочувственные взгляды окружающих. Надеемся, что кто-то из гостей подарил невесте несколько сеансов лечебного массажа и отдых в спа.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.