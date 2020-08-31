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    Курьез

    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз

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    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз

    «Это даже не пижама, а чехол для матраса какой-то», - комментируют фото пользователи сети

    Ни для кого не секрет, что интернет-шопинг стал своего рода лотереей: то с размером промахнешься, то производитель приукрасит свой товар в описании и на фото. Поэтому никогда не знаешь, станешь ли ты обладателем крутой вещи или пополнишь ряды невезунчиков из нашей подборки.

    Представляем вашему вниманию забавные «ожидание и реальность» от людей, которым не повезло с покупками онлайн.

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    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз
    Фото неудачников, которые заказывали в интернете в первый и последний раз

    «Интересно, куда делась вторая половина платья?», «Ну, хотя бы цвет совпадает», «Да подумаешь, буквой ошиблись», «Зато в этой накидке точно будет тепло», «Хотел подчеркнуть кубики? Получай!», «Это даже не пижама, а чехол для матраса какой-то», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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