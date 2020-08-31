Фото милых песиков, которые не могут нарадоваться обретенным хозяевам



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В глазах питомцев, которых взяли в семью, читается неподдельная радость

Собаки — самые преданные существа в этом мире. Об их верности хозяевам немало написано книг и снято фильмов. А если человек возьмет щенка из приюта, то тот будет благодарен чрезмерно.

Только взгляните на эти снимки. В глазах питомцев, которых взяли в семью, читается неподдельная радость.

«Альберт не мог перестать улыбаться после того, как его забрали из приюта», «Я только что взял эту милую дворняжку и очень счастлив!», «Недавно стал „папой“ этого малыша», «Едем домой из приюта», «Уже через месяц мы стали лучшими друзьями», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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