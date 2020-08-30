На фоне этих бедолаг вы почувствуете себя победителем по жизни: курьезные фото



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В этом материале мы собрали 15 неудачников, на фоне которых любой почувствует себя самым везучим человеком в мире

У каждого бывают плохие дни, когда все буквально валится из рук и идет не по плану. Однако этим людям не повезло так сильно, словно с утра они встали не с той ноги, забыли дома кроличью лапку, а дорогу им перешла стая черных кошек.

В этом материале мы собрали 15 неудачников, на фоне которых любой почувствует себя самым везучим человеком в мире.

«Вчера я забрал свою машину с автомастерской. За ремонт и замену деталей я заплатил более двух тысяч долларов. Вот что случилось сегодня с утра», «Согласитесь, эта идея изначально была не очень…», «Судя по всему, можно попрощаться с запасом риса на несколько месяцев», «Тут кажется, что легче побриться налысо», «Мой друг уронил свой телефон на беговую дорожку во время тренировки. Смартфон затянуло в механизм», «Даже боимся представить, какой ущерб понесла компания, и что случилось с виновными», - комментируют фото пользователи сети.

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Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.