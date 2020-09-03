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    Курьез

    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото

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    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото

    Собрали для вас самые забавные и уморительные фото кошек, которые ничего не знают о чистоплотности

     Коты делятся на два типа: одни настолько чистоплотны и порядочны, что не будут есть вчерашний корм или пить грязную воду, а вот вторые — это котейки, которые видят еду и теряют рассудок, поэтому каждый раз в конце обеда, завтрака или ужина выглядят так, словно они ныряли в миску. Хотя… возможно, так и было.

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    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото
    Эти пушистые грязнули не умеют аккуратно есть: подборка смешных фото

    Мы собрали для вас самые забавные и уморительные фото кошек, которые ничего не знают о чистоплотности.

    «Аккуратно есть — очень утомительное занятие», «Первая попытка самостоятельно попить молока закончилась не очень хорошо», «Я отошла всего на пару секунд», «Кое-кто пытался съесть сметану любой ценой», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    фотография кот
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