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    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото

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    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото

    «Кошка съела игрушку, которую я ей сделал. Только веревочка и осталась», – жалуются в комментариях пользователи сети

    Коты пукают, вы в курсе? Ну, и собаки тоже, и очень много. Увы, если люди не имели дела с домашними животными, а только гладили котика у знакомых, то они пребывают в искреннем заблуждении относительно этих бестий.

    Например, катастрофически недооценивают уровень их наглости и разрушительности! Попробуем немножко осветить этот вопрос. Они не понимают, что делают что-то плохое, а просто развлекаются.

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    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото
    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото

    «Кошка съела игрушку, которую я ей сделал. Только веревочка и осталась», «Ты, собака мелкая! Ты хоть знаешь, сколько эта новая лежанка стоила?!», «Поставили на лето сетку. Похоже, кот устроил краш-тест», «Слышу на рассвете странный звук. А это кот стащил пакет маршмеллоу и тащит в нычку», «Хорошо, что салатница была пустая. Правда, теперь уже нет – котик постарался», «Кот повернул вентиль, попил водички и ушел. За час дом затопило полностью», – жалуются в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото