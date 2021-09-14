Эти пушистые негодяи никогда не упустят шанс позлить хозяина. Курьезные фото

«Кошка съела игрушку, которую я ей сделал. Только веревочка и осталась», – жалуются в комментариях пользователи сети

Коты пукают, вы в курсе? Ну, и собаки тоже, и очень много. Увы, если люди не имели дела с домашними животными, а только гладили котика у знакомых, то они пребывают в искреннем заблуждении относительно этих бестий.

Например, катастрофически недооценивают уровень их наглости и разрушительности! Попробуем немножко осветить этот вопрос. Они не понимают, что делают что-то плохое, а просто развлекаются.

«Кошка съела игрушку, которую я ей сделал. Только веревочка и осталась», «Ты, собака мелкая! Ты хоть знаешь, сколько эта новая лежанка стоила?!», «Поставили на лето сетку. Похоже, кот устроил краш-тест», «Слышу на рассвете странный звук. А это кот стащил пакет маршмеллоу и тащит в нычку», «Хорошо, что салатница была пустая. Правда, теперь уже нет – котик постарался», «Кот повернул вентиль, попил водички и ушел. За час дом затопило полностью», – жалуются в комментариях пользователи сети.

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