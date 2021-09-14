Курьезные фото питомцев, которые покажут эмоцию покруче, чем голливудские актеры

«Видно, что собачка уже смирилась с причудами своей хозяйки», - шутят в комментариях пользователи сети.

Животные не только прекрасно чувствуют интонации и распознают эмоции, но и любят их демонстрировать! Потому что человек глупый, когда ему нормальным кошачьим или собачьим языком что-то излагаешь, напрочь не понимает.

Вот и приходится устраивать пантомиму, кривляться и изображать из себя лицедея, чтобы важную мысль донести. Главное, что эти эмоции всегда подлинные!

«Столько важных вопросов, кто же обо всем этом будет думать?», «Кто это там орет, спать не дает!?», «Маленький и очень милый хулиган остановил меня на дороге», «Вот настоящая, неподдельная радость», «Видно, что собачка уже смирилась с причудами своей хозяйки», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».