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    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото

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    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото

    Уверены, что фото зарядят вас ударной дозой радости и позитива

    На сайте Reddit существует раздел «Что не так с вашей собакой», в котором пользователи делятся снимками своих питомцев, ведущих себя максимально смешно и странно. Четвероногие хулиганы, спящие в необычных позах, и хорошие мальчики, выбравшие неожиданные места для посиделок, — мы собрали самые забавные посты собачников нашем материале.

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    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото
    Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото

    «Просто сидеть на стене удобнее всего», «Собака на пляже, ничего необычного», «Знакомьтесь, это Локи. Он любит быть в центре внимания», «Очевидно, ножки кресла удобнее мягкой кровати, которую я ему купила», «Когда мой пес хочет, чтобы на него обратили внимание, он слегка прикусывает мебель и смотрит на мою реакцию», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом.

    «Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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