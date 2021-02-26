Эти смешные собаки зарядят вас позитивом на весь день. Подборка курьезных фото

Уверены, что фото зарядят вас ударной дозой радости и позитива

На сайте Reddit существует раздел «Что не так с вашей собакой», в котором пользователи делятся снимками своих питомцев, ведущих себя максимально смешно и странно. Четвероногие хулиганы, спящие в необычных позах, и хорошие мальчики, выбравшие неожиданные места для посиделок, — мы собрали самые забавные посты собачников нашем материале.

«Просто сидеть на стене удобнее всего», «Собака на пляже, ничего необычного», «Знакомьтесь, это Локи. Он любит быть в центре внимания», «Очевидно, ножки кресла удобнее мягкой кровати, которую я ему купила», «Когда мой пес хочет, чтобы на него обратили внимание, он слегка прикусывает мебель и смотрит на мою реакцию», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом.

«Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.