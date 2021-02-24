Учительница музыки бросила работу, чтобы стать секс-бомбой. Как она выглядит сейчас (фото)

Теперь преподавательницу не сможет узнать ни один из бывших учеников

51-летняя Аллегра Коул из округ Ориндж, США, показала в Инстаграме, как выглядела десять лет назад, в очередной раз шокировав своих подписчиков. Блондинка выложила коллаж, слева на котором еще могла похвастаться миловидной внешностью, а справа американка выглядела уже как настоящая секс-бомба.

В 33 года Аллегра впервые увеличила грудь и осталась очень довольна. Однако со временем ей этого показалось мало, и она стала частой гостьей пластических хирургов, пишет Daily Star. Блондинка снова и снова меняла размер бюста, сделала подтяжку живота, бразильскую подтяжку ягодиц, раз за разом увеличивала губы и колола ботокс.

Внешность — это не единственное, что изменила Аллегра. Она круто перевернула всю свою жизнь. Женщина выросла в традиционной мормонской семье и много лет работала преподавателем музыки, обучая игре на фортепиано. Но в 30 лет она решила отказаться от скучных и строгих нарядов и стала подрабатывать моделью.

Сейчас на Инстаграм Аллегры подписано 1,4 млн человек, которые не только делают блондинке комплименты, но и активно ее критикуют. Многие пользователи написали, что модели пора завязывать с пластикой, которая ее не красит. Однако сама инста-дива ранее признавалась, что ни о чем не жалеет, ведь пышные формы превратили ее из серой мышки в настоящую львицу.

НаРанее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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