Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)

Хосе стирает плоский и скучный стандартный рисунок

Куклы — одна из самых популярных и любимых игрушек большинства детей. Художник из Испании Хосе Франсиско Сересо Рольдан перенес свою любовь к игрушечным человечкам во взрослую жизнь. Молодой человек меняет облик кукол, создавая для них реалистичные лица.

Хосе стирает плоский и скучный стандартный рисунок, и рисует игрушкам супердетализированные черты лица. Частенько в руки мастера попадают игрушки в виде знаменитостей и героев известных фильмов. На их примере особенно заметен талант и умения испанца.

Предлагаем вам ознакомиться с лучшими работами художника, пролистав ниже.

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