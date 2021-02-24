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    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)

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    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)

    Хосе стирает плоский и скучный стандартный рисунок

    Куклы — одна из самых популярных и любимых игрушек большинства детей. Художник из Испании Хосе Франсиско Сересо Рольдан перенес свою любовь к игрушечным человечкам во взрослую жизнь. Молодой человек меняет облик кукол, создавая для них реалистичные лица.

    Хосе стирает плоский и скучный стандартный рисунок, и рисует игрушкам супердетализированные черты лица. Частенько в руки мастера попадают игрушки в виде знаменитостей и героев известных фильмов. На их примере особенно заметен талант и умения испанца.

    Предлагаем вам ознакомиться с лучшими работами художника, пролистав ниже.

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    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)
    Испанский художник «оживляет» кукол с помощью гиперреалистичного макияжа (фото)

    Ранее «Скотч» показывал, как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делона и других знаменитостей прошлого

    К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чем они уже преуспели. Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.

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    Теги: фотография искусство курьез
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