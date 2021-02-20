Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото

Подборка снимков малышей, которые абсолютно уверены в своей кошачьей природе

Вы когда-нибудь видели пса, сидящего на подоконнике и задумчиво вглядывающегося в даль? Или может быть пса, который играл бы с большим мотком пряжи, словно маленький котенок? Вот и нам не доводилось.

Но то, что мы чего-то не видели, не значит, что этого нет на самом деле. Владельцы таких уникальных собак с удовольствием скидывают фотографии своих питомцев, на которых те ведут себя словно самые настоящие кошки, и их все устраивает! Да вы сами только посмотрите на них!

«Наши кошки долго привыкали к новому соседу, но сегодня, похоже, приняли его в свою стаю», «Просто он вырос с двумя кошками», «Не удивлюсь, если он охотился за птичкой», «Кажется, что котей не слишком доволен соседством», «Он отчаянно пытался пролезть в кошачью дверь», комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.