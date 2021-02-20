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    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото

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    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото

    Подборка снимков малышей, которые абсолютно уверены в своей кошачьей природе

    Вы когда-нибудь видели пса, сидящего на подоконнике и задумчиво вглядывающегося в даль? Или может быть пса, который играл бы с большим мотком пряжи, словно маленький котенок? Вот и нам не доводилось.

    Но то, что мы чего-то не видели, не значит, что этого нет на самом деле. Владельцы таких уникальных собак с удовольствием скидывают фотографии своих питомцев, на которых те ведут себя словно самые настоящие кошки, и их все устраивает! Да вы сами только посмотрите на них!

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    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото
    Эти собаки упорно считают себя кошками, несмотря ни на что. Курьезные фото

    «Наши кошки долго привыкали к новому соседу, но сегодня, похоже, приняли его в свою стаю», «Просто он вырос с двумя кошками», «Не удивлюсь, если он охотился за птичкой», «Кажется, что котей не слишком доволен соседством», «Он отчаянно пытался пролезть в кошачью дверь», комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: фотография шутки кот курьез животные
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