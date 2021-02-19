Как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делон и других знаменитостей прошлого

Как выглядят внуки знаменитостей прошлого века по сравнению со своими легендарными родственниками

К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чем они уже преуспели. Когда твой дедушка Чарли Чаплин или Элвис Пресли, то и у тебя есть и возможность, и, вероятно, желание заявить о себе, также выбрав творческую профессию. Не все идут по этому пути, но кое-чьи имена все-таки известны миру, даже в отрыве от их знаменитых бабушек и дедушек.

Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера.

Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

«Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.