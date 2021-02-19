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    Как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делон и других знаменитостей прошлого

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    Как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делон и других знаменитостей прошлого

    Как выглядят внуки знаменитостей прошлого века по сравнению со своими легендарными родственниками

    К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чем они уже преуспели. Когда твой дедушка Чарли Чаплин или Элвис Пресли, то и у тебя есть и возможность, и, вероятно, желание заявить о себе, также выбрав творческую профессию. Не все идут по этому пути, но кое-чьи имена все-таки известны миру, даже в отрыве от их знаменитых бабушек и дедушек.

    Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.

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    4. Эмма Кэтлин Феррер — внучка Одри Хепберн
    1. Райли Кио — внучка Элвиса Пресли
    5. Элисон ле Борж — внучка Алена Делона
    6. Дакота Джонсон — внучка Типпи Хедрен
    9. Уна Чаплин — внучка Чарли Чаплина
    10. Кэмерон Дуглас — внук Кирка Дугласа
    2. Шарлотта Казираги — внучка Грейс Келли
    8. Туки Брандо — внук Марлона Брандо
    3. Дри Хемингуэй — правнучка Эрнеста Хемингуэя

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера.

    Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

    «Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес шутки курьез
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