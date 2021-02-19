Горячая бизнес-леди объяснила страх мужчин перед успешными и красивыми женщинами (фото)

Предпринимательница заявила, что они слишком поверхностно судят о ней

Сабрина родилась в Лондоне и еще ребенком переехала вместе с семьей в Канаду. Девушка сделала карьеру, которая приносит ей хорошую прибыль. За год Саггу зарабатывает более 70 000 фунтов стерлингов, или 7 миллионов рублей, благодаря торговле криптовалютой. Свою прошлую работу, которая больше напоминала ей «крысиные бега», жительница Торонто бросила в начале пандемии коронавируса.

Саггу придерживается мнения, что женщины и мужчины должны для начала прийти к шестизначному доходу и встать на ноги, прежде чем остепениться и завести семью. Кроме того, бизнес-леди советует девушкам не зависеть от возлюбленных финансово. Тем не менее, несмотря на высокую зарплату, о Сабрине судят по ее внешнему виду.

«Это происходило со мной всё время, что я себя помню. К сожалению, в обществе люди полагают, что роскошный образ жизни привлекательной женщины обеспечивается мужчиной, как будто я чья-то конфетка, но в моем случае это далеко от истины», — сказала девушка. Она никогда не могла представить, что выберет мужа, которым недовольна, или же того, кто плохо с ней обращается.

Вместо того чтобы витать в облаках, Сабрина думала о том, как обеспечить себе достойную жизнь. «Большинство браков заканчивается из-за отсутствия денег. Конечно, существуют исключения, если ты находишь партнера, с которым живешь на одной волне и растешь с ним вместе, но это крайне редко. Я считаю, что жизнь — это не обычная сказка, где нужно найти человека, который спасет тебя, когда ты в беде, завести детей, жить долго и счастливо», — объяснила Саггу.

«Мне нужно немного поработать, чтобы преодолеть это, но как только люди узнают меня, они видят во мне то, кем я являюсь внутри. Меня очень уважают мужчины и женщины в моей сфере и за ее пределами», — заверила Саггу. Она поддержала девушек, которым приходится быть милыми, чтобы получить желаемое место. «Это неприятное чувство, это ненормально, и ты заслуживаешь того, чтобы находиться только в той среде, где чувствуешь себя в безопасности», — обратилась к соратницам Сабрина.

Даже если отношения с избранником кажутся идеальными, не стоит полагаться на них всё время. «Я думаю, что жизнь — это поиск и достижение лучшей версии себя. И если вам случится найти партнера, который поддерживает ваши мечты и побуждает вас совершенствоваться, — это просто бонус», — добавила Саггу в беседе с Daily Mail.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера.

Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

«Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.