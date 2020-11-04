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    Курьез

    Эти тату кардинально поменяли свое значение из-за ошибок мастера: курьезные фото

    • Розсилка
    Эти тату кардинально поменяли свое значение из-за ошибок мастера: курьезные фото

    Подборка фото, которая вас повеселит

    Как показывает опыт, татуировки на иностранном языке — вещь довольно опасная, так как от позора вас отделяет одна лишняя закорючка или неправильно написанная буква. Мы собрали истории и фотографии людей, чьи тату оказались совершено не тем, чем должны были быть.

    Туалетные демоны вместо судеб и предназначений — уверены, эта подборка вас повеселит.

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    Вопрос: «Моя подруга сделала тату и понятия не имеет, что оно означает. Подскажете?» Ответ: «Туалетный демон»
    Девушка хотела удивить парня татуировкой «я тебя люблю» на его родном языке и перевела эту фразу с помощью онлайн-программы. Теперь у нее на спине красуется надпись «„Вавилон“ — один из ведущих в мире программных словарей и переводчиков»
    Вопрос: «Муж сделал тату, которое должно было переводиться как „любовь бога“. Гляньте, ошибок нет?» Ответ: «Тут написано „безумец“»
    Татуировка у девушки: «свежие спринг-роллы»
    Вопрос: «Парень сказал, что тут написано что-то про храбрость. Что именно?» Ответ: «Мексиканец»
    Вопрос: «Я была молода и набила что-то про судьбу. Подскажите, как это правильно переводится?» Ответ: «Сексуальные фантазии»
    Он думал, что это имя его дочери, а на деле надпись переводится как «хвастливая рисовая деревня»
    «У моей попутчицы татуировка, означающая слово мисо-суп. Я надеюсь, что она просто обожает его и это не ошибка»
    Из-за мелкой ошибки слово «свобода» превратилось в «не занято»
    Эти тату кардинально поменяли свое значение из-за ошибок мастера: курьезные фото
    Эти тату кардинально поменяли свое значение из-за ошибок мастера: курьезные фото
    Эти тату кардинально поменяли свое значение из-за ошибок мастера: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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