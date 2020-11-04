Эти тату кардинально поменяли свое значение из-за ошибок мастера: курьезные фото

Подборка фото, которая вас повеселит

Как показывает опыт, татуировки на иностранном языке — вещь довольно опасная, так как от позора вас отделяет одна лишняя закорючка или неправильно написанная буква. Мы собрали истории и фотографии людей, чьи тату оказались совершено не тем, чем должны были быть.

Туалетные демоны вместо судеб и предназначений — уверены, эта подборка вас повеселит.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.