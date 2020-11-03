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    Жизнь

    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)

    • Розсилка
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)

    Собрали для вас настоящие шедевры

    Многие люди нашли источник вдохновения в нынешней пандемии.

    Для некоторых татуировки стали возможностью выразить эмоции, с которыми люди жили последние несколько мияцив.

    Среди них попадаются настоящие шедевры!

    В Bored Panda собрали подборку лучших татуировок, посвященных Коронавирусная пандемии.

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    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
    Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

     Читайте также: Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
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