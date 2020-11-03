Подборка самых креативных татуировок на тему пандемии коронавируса (фото)
Собрали для вас настоящие шедевры
Многие люди нашли источник вдохновения в нынешней пандемии.
Для некоторых татуировки стали возможностью выразить эмоции, с которыми люди жили последние несколько мияцив.
Среди них попадаются настоящие шедевры!
В Bored Panda собрали подборку лучших татуировок, посвященных Коронавирусная пандемии.
Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.
Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!
«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.