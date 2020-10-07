Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта



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Никки Паттерсон из Шотландии вошла в Книгу рекордов Гиннесса instagram.com/crazyeminemlady/

У шотландки 16 тату с портретом Эминема и еще 12 тату, вдохновленных текстами рэпера

Никки Паттерсон из Шотландии вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря многочисленным татуировкам с портретом одного и того же музыканта — Эминема. Об этом сообщает Fox News.

В творчество рэпера девушка влюбилась еще в 14-летнем возрасте, а через пять лет уже набила первую татуировку по мотивам альбома Эминема The Slim Shady.

Первая тату с портретом музыканта появилась у Никки только три года назад, а теперь на разных частях тела 35-летней фанатки таких красуется 16 штук. На этом она останавливаться не планирует и хочет сделать еще пять тату-портретов в ближайшем будущем.

Помимо портретов у Никки есть 12 других татуировок, в основу сюжета которых легли тексты песен Эминема. Поклонница также старается не пропускать концерты любимого исполнителя — вживую она видела его уже семь раз.

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