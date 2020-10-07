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    Шоу-биз

    Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта

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    Никки Паттерсон из Шотландии вошла в Книгу рекордов Гиннесса - Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта
    Никки Паттерсон из Шотландии вошла в Книгу рекордов Гиннесса
    instagram.com/crazyeminemlady/

    У шотландки 16 тату с портретом Эминема и еще 12 тату, вдохновленных текстами рэпера

    Никки Паттерсон из Шотландии вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря многочисленным татуировкам с портретом одного и того же музыканта — Эминема. Об этом сообщает Fox News.

    В творчество рэпера девушка влюбилась еще в 14-летнем возрасте, а через пять лет уже набила первую татуировку по мотивам альбома Эминема The Slim Shady.

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    Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта
    Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта
    Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта
    Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта
    Фанатка Эминема установила рекорд по количеству татуировок с портретом одного музыканта
    instagram.com/crazyeminemlady/

    Первая тату с портретом музыканта появилась у Никки только три года назад, а теперь на разных частях тела 35-летней фанатки таких красуется 16 штук. На этом она останавливаться не планирует и хочет сделать еще пять тату-портретов в ближайшем будущем.

    Помимо портретов у Никки есть 12 других татуировок, в основу сюжета которых легли тексты песен Эминема. Поклонница также старается не пропускать концерты любимого исполнителя — вживую она видела его уже семь раз.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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