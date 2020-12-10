Сотни женщин стали жертвой фальшивой спермы Илона Маска

По результатам ДНК-теста оказалось, что донором спермы является некий ирландец

Около ста человек столкнулись с обманом аферистов, которые в течение трех лет продавали образцы спермы «Илона Маска» за $150 тысяч. Легенда была такой: бизнесмен якобы продавал свою сперму много лет назад, когда еще учился в университете. Несмотря на высокий ценник, среди одиноких женщин, пар и даже инвесторов, которые позже планировали продать ценные образцы еще дороже, нашлось много покупателей.

По результатам ДНК-теста оказалось, что донором спермы является не гений, миллиардер и филантроп, а некий ирландец, абсолютно не связанный ни с прибыльным бизнесом, ни с покорением космоса. Сейчас мужчины уже нет в живых, клиника закрыта, а мошенники не найдены. Женщины, жившие в полной уверенности, что выносили ребенка от Маска, теперь требуют уголовного наказания для предприимчивых работников фейкового банка спермы.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.