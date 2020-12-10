К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане

Будьте повнимательней при просмотре

Вы можете быть сколько угодно привлекательны, но если объективы фотокамер направлены на вас, это еще не значит, что вы — главный герой кадра. Иногда все самое интересное может быть спрятано от наших глаз, а если быть точнее, то скрываться прямо за нашими спинами!

Сегодня мы собрали для вас 16 снимков, вся соль которых кроется на заднем плане. Так что будьте повнимательней и приготовьтесь смеяться.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.