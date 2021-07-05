Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным

Связь, которая образуется между домашней зверушкой и человеком, настолько сложная и крепкая, что рассуждать не о чем

Если один хозяин, а другой его питомец, то о каких дружеских отношениях может идти речь? А вот же, еще как может, потому что животные мыслят иначе.

У них вообще с субординацией все не как у нас, да. И связь, которая образуется между домашней зверушкой и человеком, настолько сложная и крепкая, что рассуждать не о чем. Проще это увидеть.

«Десять лет уже длится их дружба и все такая же крепкая, как в первый день», «Наша кошка не отходила от моей жены на протяжении всей беременности», «Я подобрал слепую кошку на улице, с этого и началась наша дружба», «Старенькая собака больше не может подниматься по лестнице, потому папа спит с ней на первом этаже», «Они выросли вместе, но смотря на эти фото становится немножечко грустно», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.