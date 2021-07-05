  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным

    Связь, которая образуется между домашней зверушкой и человеком, настолько сложная и крепкая, что рассуждать не о чем

    Если один хозяин, а другой его питомец, то о каких дружеских отношениях может идти речь? А вот же, еще как может, потому что животные мыслят иначе.

    У них вообще с субординацией все не как у нас, да. И связь, которая образуется между домашней зверушкой и человеком, настолько сложная и крепкая, что рассуждать не о чем. Проще это увидеть.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным
    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным

    «Десять лет уже длится их дружба и все такая же крепкая, как в первый день», «Наша кошка не отходила от моей жены на протяжении всей беременности», «Я подобрал слепую кошку на улице, с этого и началась наша дружба», «Старенькая собака больше не может подниматься по лестнице, потому папа спит с ней на первом этаже», «Они выросли вместе, но смотря на эти фото становится немножечко грустно», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)
    Теги: фотография шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти трогательные фото показывают, насколько крепкой может быть дружба между человеком и животным