Фото этих забавных кошек заставят вас забыть обо всем плохом

Самые популярные фото, к которым не нужны пояснения

Котики — это один из столпов, на котором держится всемирная паутина. Ведь нет ничего лучше подборки забавных и чудаковатых пушистиков, способных за считанные секунды поднять настроение любому человеку.

Именно такие фото собраны в аккаунте в Twitter под названием «Котики без контекста». Самые популярные публикации, к которым не нужны пояснения. собрали в нашем материале.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.