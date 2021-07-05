Эти хвостатые проходимцы своими проделками заставляют обращать на себя внимание (фото)
«Друзья, пойдем утром во двор, будем соревноваться, кто громче лает»
Даже самая дрессированная собака или умная кошка не упускают случая повеселиться и учудить что-то такое, от чего хозяева еще долго будут качать головами. А почему бы и нет? Жизнь по правилам – это неимоверно скучно, поэтому надо делать перерывы и возвращаться в детство, когда весь мир был большим и интересным, и все хотелось попробовать на зуб.
«Заночевал у друзей, которые держат двух кошек. Единственное спасение от этих хвостатых — закрытая дверь!», «Судя по всему, праздновали день рождения и не обращали внимания на собаку. Вот, что из этого получилось», «Кот таки выпросил кусочек, но пес уже тут как тут и смотрит на эту несправедливость», «Друзья, пойдем утром во двор, будем соревноваться, кто громче лает», «Читаю книгу, а кошка подходит и чешет морду об краешек», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.
Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике
Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.