Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото

«Тату из серии «показалось»

Желание сделать татуировку — то, что преследовало почти каждого из нас в разные периоды жизни. В момент «озарений» казалось, что идея как минимум гениальна. Новый тренд TikTok «Самая глупая татуировка», запущенный студенткой-медиком Ханной (ролик девушки набрал более 800 тысяч просмотров), убедил большинство из нас, что не для каждого это решение блистательно.

Предлагаем вам подборку самых забавных и глупых татуировок, которые гарантированно вас «улыбнут».

«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.