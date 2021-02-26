  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото

    «Тату из серии «показалось»

    Желание сделать татуировку — то, что преследовало почти каждого из нас в разные периоды жизни. В момент «озарений» казалось, что идея как минимум гениальна. Новый тренд TikTok «Самая глупая татуировка», запущенный студенткой-медиком Ханной (ролик девушки набрал более 800 тысяч просмотров), убедил большинство из нас, что не для каждого это решение блистательно.

    Предлагаем вам подборку самых забавных и глупых татуировок, которые гарантированно вас «улыбнут».

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото

    «Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»
    Теги: знаменитости татуировка курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies