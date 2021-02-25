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    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)

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    Дочь британских миллионеров&nbsp;Сафрон Дрюитт-Бэрлоу - Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь британских миллионеров Сафрон Дрюитт-Бэрлоу
    Фото: @saffron_db

    Отпрыск миллионеров перечислила «отвратительные» доступные всем бренды

    Дочь британских миллионеров раскритиковала популярные бренды и призналась, что избавляется от одежды после первой же носки. Соответствующий материал публикует The Sun.

    Родители 21-летней Сафрон Дрюитт-Бэрлоу (Saffron Drewitt-Barlow) Барри Дрюитт и Тони Бэрлоу известны как первая в Великобритании гей-пара, которой удалось получить официальный статус отцов. Отмечается, что богатство родителей позволяет девушке часто покупать дизайнерскую одежду и аксессуары, например, наряды модных домов Chanel, Louis Vuitton и Gucci, а также редкие кроссовки Jordan стоимостью 50 тысяч долларов.

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    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)
    Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)

    Кроме того, Дрюитт-Бэрлоу перечислила доступные всем бренды, ассортимент которых ей категорически не нравится. По ее мнению, масс-маркетовая марка Primark — «отвратительный» магазин, в котором она отказывается тратить свои деньги. Также она раскритиковала бренды Forever 21 и Michael Kors. «Я ненавижу Майкла Корса, мне не нравится внешний вид его вещей. Люди, которые носят Michael Kors, думают, что они самые богатые люди в мире», — пояснила героиня материала.

    В то же время звезда рассказала, что иногда приобретает вещи в недорогих онлайн-ретейлерах. «Я люблю Pretty Little Thing, Boohoo и подобные бренды. Они дешевые, но там вещи хорошего качества. Их наряды можно грамотно обыграть парой туфель Louis Vuitton и красивой сумкой», — объяснила она.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом.

    «Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес родители
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