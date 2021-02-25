Дочь скандального гея призналась, что избавляется от одежды после первой же носки (фото)

Отпрыск миллионеров перечислила «отвратительные» доступные всем бренды

Дочь британских миллионеров раскритиковала популярные бренды и призналась, что избавляется от одежды после первой же носки. Соответствующий материал публикует The Sun.

Родители 21-летней Сафрон Дрюитт-Бэрлоу (Saffron Drewitt-Barlow) Барри Дрюитт и Тони Бэрлоу известны как первая в Великобритании гей-пара, которой удалось получить официальный статус отцов. Отмечается, что богатство родителей позволяет девушке часто покупать дизайнерскую одежду и аксессуары, например, наряды модных домов Chanel, Louis Vuitton и Gucci, а также редкие кроссовки Jordan стоимостью 50 тысяч долларов.

Кроме того, Дрюитт-Бэрлоу перечислила доступные всем бренды, ассортимент которых ей категорически не нравится. По ее мнению, масс-маркетовая марка Primark — «отвратительный» магазин, в котором она отказывается тратить свои деньги. Также она раскритиковала бренды Forever 21 и Michael Kors. «Я ненавижу Майкла Корса, мне не нравится внешний вид его вещей. Люди, которые носят Michael Kors, думают, что они самые богатые люди в мире», — пояснила героиня материала.

В то же время звезда рассказала, что иногда приобретает вещи в недорогих онлайн-ретейлерах. «Я люблю Pretty Little Thing, Boohoo и подобные бренды. Они дешевые, но там вещи хорошего качества. Их наряды можно грамотно обыграть парой туфель Louis Vuitton и красивой сумкой», — объяснила она.

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«Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.

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