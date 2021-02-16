Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов

Дизайнеры разнообразили поверхности раковин, чашек и одежды различными узорами, рисунками и принтами, но сделали это, мягко говоря, неудачно

Старания дизайнеров сделать вещь более уникальной иногда приводят к совершенно неожиданным последствиям. Например, горе-профессионалы из нашего материала решили, что однотонное покрытие — скучно и неинтересно.

Они разнообразили поверхности раковин, чашек и одежды различными узорами, рисунками и принтами, но сделали это, мягко говоря, неудачно.

И теперь эти предметы выглядят так, словно их нужно хорошенько постирать и помыть.

Ранее «Скотч» рассказывал, как живет самая экономная миллионерша в мире.

Американка не покупает ничего нового и использует губки, пока они «не развалятся и не сгниют». У нее всего один нож, который она никогда не моет, чтобы не тратить воду. Дом достался Элизабет от бывшего мужа, и он регулярно проводит в нем уборку взамен на ее услуги тренера и консультанта по питанию.