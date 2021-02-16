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    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов

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    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов

    Дизайнеры разнообразили поверхности раковин, чашек и одежды различными узорами, рисунками и принтами, но сделали это, мягко говоря, неудачно

    Старания дизайнеров сделать вещь более уникальной иногда приводят к совершенно неожиданным последствиям. Например, горе-профессионалы из нашего материала решили, что однотонное покрытие — скучно и неинтересно.

    Они разнообразили поверхности раковин, чашек и одежды различными узорами, рисунками и принтами, но сделали это, мягко говоря, неудачно.

    И теперь эти предметы выглядят так, словно их нужно хорошенько постирать и помыть.

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    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Эти вещи выглядят так, словно их нужно постирать. Курьезные фото дизайнерских провалов

    Ранее «Скотч» рассказывал, как живет самая экономная миллионерша в мире.

    Американка не покупает ничего нового и использует губки, пока они «не развалятся и не сгниют». У нее всего один нож, который она никогда не моет, чтобы не тратить воду. Дом достался Элизабет от бывшего мужа, и он регулярно проводит в нем уборку взамен на ее услуги тренера и консультанта по питанию.

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    Теги: фотография шутки курьез
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