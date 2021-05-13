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    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)

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    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)

    «Бабуля пообещала, что в день своего 90-летия сделает ирокез»

    Согласно опросу, проведенному два года назад, 87% людей боятся старости. На этом неплохо наживаются рекламщики и маркетологи. Если посмотреть вокруг, то можно найти сотни антивозрастных товаров, начиная с косметики и заканчивая продуктами.

    Однако цифра в паспорте — это всего лишь цифра. И даже в 80 лет можно оставаться молодым душой. В этом вас окончательно убедят люди в возрасте из нашего материала. Они точно знают, что на пенсии все веселье лишь начинается.

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    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)
    Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: шутки курьез
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