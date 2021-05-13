Эти задорные старички доказали, что на пенсии все веселье только начинается (фото)

«Бабуля пообещала, что в день своего 90-летия сделает ирокез»

Согласно опросу, проведенному два года назад, 87% людей боятся старости. На этом неплохо наживаются рекламщики и маркетологи. Если посмотреть вокруг, то можно найти сотни антивозрастных товаров, начиная с косметики и заканчивая продуктами.

Однако цифра в паспорте — это всего лишь цифра. И даже в 80 лет можно оставаться молодым душой. В этом вас окончательно убедят люди в возрасте из нашего материала. Они точно знают, что на пенсии все веселье лишь начинается.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.