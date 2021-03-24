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    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)

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    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)

    «Нет, человек, не нужна мне твоя любовь»

    Коты гуляют сами по себе — все в этом уже давно убедились. Иногда мохнатые не хотят идти на контакт даже со своими давними хозяевами. В подборке ниже — 15 питомцев, которые терпеть не могут проявлений ласки и с удовольствием проучат кого угодно за нежданные обнимашки.

    «Поставь меня на место, человек», «Нет, человек, не нужна мне твоя любовь», «Что непонятного в "Я ненавижу селфи», «Прекращай меня обнимать. Я пытаюсь позвать на помощь!», «Я тебя, конечно, люблю, но сегодня без поцелуев», - комментируют фото пользователи сети.

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    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)
    Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки селфи кот курьез
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