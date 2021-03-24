Эти злые котики всем своим видом показывают, что их лучше не трогать (фото)

«Нет, человек, не нужна мне твоя любовь»

Коты гуляют сами по себе — все в этом уже давно убедились. Иногда мохнатые не хотят идти на контакт даже со своими давними хозяевами. В подборке ниже — 15 питомцев, которые терпеть не могут проявлений ласки и с удовольствием проучат кого угодно за нежданные обнимашки.

«Поставь меня на место, человек», «Нет, человек, не нужна мне твоя любовь», «Что непонятного в "Я ненавижу селфи», «Прекращай меня обнимать. Я пытаюсь позвать на помощь!», «Я тебя, конечно, люблю, но сегодня без поцелуев», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.