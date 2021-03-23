Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Награду за лучший эпизод в мультсериале получил «Конь БоДжек» за 12-ю серию шестого сезона «Ксерокопия ксерокопии»

Гильдия сценаристов Америки назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список победителей премии Writers Guild Awards опубликован на сайте организации.

Приз за лучший оригинальный сценарий был присужден фильму Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды». Награду за лучший адаптированный сценарий получила комедия Саши Барона Коэна «Борат 2».

Среди сериалов приз за лучший драматический сценарий ушел «Короне», комедийным телешоу года стал ситком «Тед Лассо». Награду за лучший эпизод в мультсериале получил «Конь БоДжек» за 12-ю серию шестого сезона «Ксерокопия ксерокопии».

Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.