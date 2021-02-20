Этих домашних животных застигли врасплох. Подборка курьезных фото

«Ну и чего смотрим, чего ржем? Снимай, давай»

Непосредственность четвероногих членов семьи иногда удивляет до глубины души. Частенько любимцы делают нечто такое, за что их совсем не хочется погладить по головке.

Но, глядя на умильные проделки хвостатых/усатых/мохнатых, долго сердиться не получается.

«Это ты, хозяин? А я тебе гоголь-моголь готовлю», «Иду мимо, смотрю дверь открытая», «Я рыбок не трогаю, я только медитирую», «Не ругай, дорогой, стресс я снимал», «Ты о чем, хозяин, не пойму никак?», «Ну и чего смотрим, чего ржем? Снимай, давай», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.