Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной

У всех был такой случай, когда заказываешь одно, а приходит чудо-чудное

В интернете можно найти все, вот только то, что вы там увидели, совсем не обязательно перенесется к вам в том же виде, как на экране. Гарантировать это не могут даже интернет-магазины. Что уж там, даже приличные интернет-магазины с хорошей репутацией!

У всех был такой случай, когда заказываешь одно, а приходит чудо-чудное, диво-дивное. Ну так вот мы собрали для вас 16 пунктов такого добра, наслаждайтесь!

Ранее «Скотч» показывал работы уличного художника, который превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты.

С его легкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остается анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за все время его творчества его так никто и не поймал!