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    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной

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    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной

    У всех был такой случай, когда заказываешь одно, а приходит чудо-чудное

    В интернете можно найти все, вот только то, что вы там увидели, совсем не обязательно перенесется к вам в том же виде, как на экране. Гарантировать это не могут даже интернет-магазины. Что уж там, даже приличные интернет-магазины с хорошей репутацией!

    У всех был такой случай, когда заказываешь одно, а приходит чудо-чудное, диво-дивное. Ну так вот мы собрали для вас 16 пунктов такого добра, наслаждайтесь!

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    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной
    Когда заказываешь крутую вещь, а получаешь жуткую подделку из параллельной вселенной

    Ранее «Скотч» показывал работы уличного художника, который превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты.

    С его легкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остается анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за все время его творчества его так никто и не поймал!

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    Теги: шутки курьез
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