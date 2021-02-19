Как изменились собаки, когда после приюта обрели настоящий дом: трогательные фото

«Кажется, будто пес даже помолодел»

Пользователи ТикТока устроили, наверное, один из самых трогательных флешмобов, и он посвящен собакам. Люди решили показать, как их питомцы выглядели, когда были в приюте, и что с ними происходит сейчас.

Разница настолько колоссальная, что сердце просто тает от жалости к несчастным комочкам, забившимся в угол, и радости от того, какими счастливыми они выглядят теперь. Смотрите сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии отважный кот ценой собственной жизни спас детей от ядовитой змеи.

Двое детей из Квинсленда играли у себя в саду вместе с любимым котом по кличке Артур, когда заметили, что совсем рядом появилась восточная коричневая змея. Увидев змею, отважный котейка тут же бросился на нее, чтобы защитить своих маленьких хозяев. Артуру удалось убить змею, но опасная рептилия успела его укусить.