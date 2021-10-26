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    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)

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    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)

    Вот уже 29-й год полуобнаженные мужчины с красивыми телами позируют для календаря

    Мужественные австралийские пожарные выпустили в продажу очередную ежегодную серию эротических календарей.

    Вот уже 29-й год полуобнаженные мужчины с красивыми телами позируют для календаря, радуя женщин (и не только) со всей планеты.

    Впрочем, делают они это не просто так, а с добрыми целями – все ради благотворительности, ведь все вырученные от продажи средства идут на различные проекты.

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    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)
    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)
    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)
    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)
    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)
    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)

    Впервые парни обнажились в 1993 году ради поддержки детских госпиталей, а в последующие годы решили помочь и другим нуждающимся. Особенно активно они поддерживают животных – как в приютах, так и в дикой природе, спасая уникальную австралийскую фауну. За 29 лет работы проект The Australian Firefighters Calendar собрал более 3,2 миллиона долларов под различные проекты, и останавливаться на достигнутом не собирается.

    На 2022 год австралийские спасатели подготовили сразу несколько вариантов календарей: классический, летний, с котиками, с песиками, с лошадьми и с экзотическими животными. Также в продаже есть календарь только с животными, а также блокноты, подушки и шоперы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Теги: шутки курьез
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    Обнаженные с котиками. Австралийские пожарные снялись для пикантного календаря (фото)