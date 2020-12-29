  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото

    • Розсилка
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото

    Пушистиков впервые вывели в заснеженный внешний мир

    Все мы знаем, что естественная среда обитания кошек — это уютный теплый дом. Но с наступлением зимы всем хозяевам пушистых не терпится познакомить их с заснеженным внешним миром. И реакция котов на укутанную снегом улицу бывает самой разной, а оттого и умилительно смешной.

    Сегодня мы собрали для вас 15 снимков домашних котиков, которых вывели на улицу для знакомства с зимней сказкой, и эта встреча милости со стихией обернулась настоящей усладой для глаз хозяев хвостатых.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото
    Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото

    Котики не всегда с восторгом разделяют затею своих хозяев прогуляться по заснеженным улицам. И это они еще не знают, что снег — это та же ненавистная им вода, только в другом обличии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

    «Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.

     Читайте также: Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Теги: фотография шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies