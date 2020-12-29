Этим домашним котикам впервые показали снег: подборка курьезных фото

Пушистиков впервые вывели в заснеженный внешний мир

Все мы знаем, что естественная среда обитания кошек — это уютный теплый дом. Но с наступлением зимы всем хозяевам пушистых не терпится познакомить их с заснеженным внешним миром. И реакция котов на укутанную снегом улицу бывает самой разной, а оттого и умилительно смешной.

Сегодня мы собрали для вас 15 снимков домашних котиков, которых вывели на улицу для знакомства с зимней сказкой, и эта встреча милости со стихией обернулась настоящей усладой для глаз хозяев хвостатых.

Котики не всегда с восторгом разделяют затею своих хозяев прогуляться по заснеженным улицам. И это они еще не знают, что снег — это та же ненавистная им вода, только в другом обличии.

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