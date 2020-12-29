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    Жизнь

    Кинокритики определили худшие фильмы года

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    Кинокритики определили худшие фильмы года

    Телешоу с самым низким рейтингом стал рождественский мюзикл

    Определены худшие фильмы и телешоу года на основе рецензий профессиональных кинокритиков. Антирейтинг опубликовал сайт-агрегатор Metacritic.

    Худшим фильмом года признали ленту «Королева реальности!», она получила всего 7 баллов из 100 по оценочной системе сайта. На второе место попала романтическая комедия «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана. Кинокартина получила 11 баллов из 100. Тройку худших замыкает мелодрама Роджера Камбла «После. Глава 2». В список вошли еще 12 фильмов, среди которых «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

    Телешоу с самым низким рейтингом стал рождественский мюзикл Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live! от канала NBC, он получил 33 балла. На втором месте с аналогичной оценкой — сериал «В меньшинстве». На третьей позиции оказался мультсериал для взрослых «Данк или сквозняк», он набрал 35 баллов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  В Twitter создали целый аккаунт с кошками в кино (фото)

    Если после этой подборки вы уже решили, что коты появляются абсолютно во всех известных фильмах, то придется вас разуверить, так как в Is there a cat in this movie? также указывают фильмы, где пушистые питомцы не появлялись совсем.

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    Теги: кино курьез
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