Не оценили видео: в США родители выгнали блогершу из дома

Ролик, опубликованный в ноябре, набрал почти 15 миллионов просмотров

TikTok-блогерша из США с ником @juuldaism сняла на видео, как она сообщила родителям о том, что проголосовала на выборах президента США за демократа Джо Байдена. Как пишет Daily Dot, мать и отец девушки не оценили выбора дочери и ее ролика, поэтому выгнали ее из дома.

Перед тем как сказать о своем решении, девушка обратилась к подписчикам. «Молитесь за меня, потому что я сейчас полностью разрушу отношения с родителями», — объяснила она. Узнав о том, что дочь проголосовала за Байдена, мать и отец блогерши отметили, что их расстроило ее решение. «Ты проголосовала за этого козла. Он хочет, чтобы мы носили маски и сидели по домам. Мы станем рабами и крестьянами. Отдай мне сейчас же свои ключи», — отреагировала мать девушки.

Ролик, опубликованный в ноябре, набрал почти 15 миллионов просмотров. Позже девушка записала еще несколько видео, в которых сообщила, что живет у друзей и копит деньги на то, чтобы снять свою квартиру. Она также продолжает общаться с родителями. В видео, опубликованном в конце декабря, она предложила матери записать обращение для сторонников действующего президента США Дональда Трампа. «Америка прежде всего», — сказала в ответ на это женщина.