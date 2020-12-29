Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки

Мы собрали для вас смешные фотографии бедняг-родителей

Новогодняя пора — идеальное время для волшебной семейной фотосессии. Всем хочется поделиться с друзьями потрясающими кадрами своих чад на фоне елки и гирлянд. Люди из нашего материала решили повторить понравившиеся им снимки из соцсетей, но не учли, что ожидания и реальность очень часто не совпадают.

Мы собрали для вас смешные фотографии бедняг-родителей, у которых новогодние фотосессии, мягко говоря, не удались.

Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

«Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.