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    Курьез

    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)

    • Розсилка
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)

    Предлагаем вам оценить фотографии смешного шпица, перед которым невозможно устоять!

    Заводчики отказались от шпица, когда ему было всего 5 месяцев, так как его размеры сочли слишком большими и нестандартными. Однако наткнувшаяся на фотографии щенка в Сети художница Кэти Грейсон, не смогла устоять перед обаянием шпица.

    «Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала порталу Bored Panda Кэти.

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    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)
    Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)

    Девушка забрала шпица из приюта в Оклахоме, и теперь они живут вместе в Нью-Йорке. Пару лет назад американка завела Бертраму личный аккаунт в Instagram. Похожий на медвежонка Паддингтона питомец в короткие сроки восхитил соцсети своим внешним видом: в данный момент на него подписано более 438 тысяч человек!

    Ранее «Скотч» показывал, как люди украшают елки в 2020 году. В ход идут маски, перчатки и туалетная бумага

    «Прости, елочка, но без маски и перчаток нельзя», «Втулки тоже пошли в ход», «Экологичная замена мишуры», «Антисептики тоже лишними не будут», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез животные
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