Похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей (фото)

Предлагаем вам оценить фотографии смешного шпица, перед которым невозможно устоять!

Заводчики отказались от шпица, когда ему было всего 5 месяцев, так как его размеры сочли слишком большими и нестандартными. Однако наткнувшаяся на фотографии щенка в Сети художница Кэти Грейсон, не смогла устоять перед обаянием шпица.

«Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала порталу Bored Panda Кэти.

Девушка забрала шпица из приюта в Оклахоме, и теперь они живут вместе в Нью-Йорке. Пару лет назад американка завела Бертраму личный аккаунт в Instagram. Похожий на медвежонка Паддингтона питомец в короткие сроки восхитил соцсети своим внешним видом: в данный момент на него подписано более 438 тысяч человек!

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«Прости, елочка, но без маски и перчаток нельзя», «Втулки тоже пошли в ход», «Экологичная замена мишуры», «Антисептики тоже лишними не будут», - комментируют фото пользователи сети.