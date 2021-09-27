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    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото

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    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото

    Обнимашки всем и даром, никто не уйдет от любви енотиков!

    Енот – существо вредное по своей сути и образу жизни, уж американские фермеры подтвердят. Но всегда есть исключения, особенно если над этим целенаправленно работали. На днях соцсети заполнили фото умилительных енотиков, которых никак не назовешь паразитами общества, а прямо наоборот.

    Мы выбрали для вас самые яркие кадры! Эти ребята до того милые, что вполне могут посоревноваться с королями жанра – котиками и собачками.

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    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото
    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото

    «Мусорник – любимое место сборища!», «Он утеплился и полностью готов к надвигающейся зиме», «Зубастый и языкастый! Первый раз вижу енотика в таком ракурсе», «Тщетная попытка исправить нажранную фигуру», «Ой! Спасибо за комплимент!», «Прямо принцесса в веночке, будто персонаж из сказки», «Идет в школу, сегодня будет урок по эффективному рытью в мусорке», – шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему подопечная Вакарчука не поздравила его с рождением сына.

    «Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично ему этого не сказала », – поделилась Соловий

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    Теги: шутки курьез
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    Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото