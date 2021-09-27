Этим енотикам не составит никакого труда украсть ваше сердечко. Курьезные фото

Обнимашки всем и даром, никто не уйдет от любви енотиков!

Енот – существо вредное по своей сути и образу жизни, уж американские фермеры подтвердят. Но всегда есть исключения, особенно если над этим целенаправленно работали. На днях соцсети заполнили фото умилительных енотиков, которых никак не назовешь паразитами общества, а прямо наоборот.

Мы выбрали для вас самые яркие кадры! Эти ребята до того милые, что вполне могут посоревноваться с королями жанра – котиками и собачками.

«Мусорник – любимое место сборища!», «Он утеплился и полностью готов к надвигающейся зиме», «Зубастый и языкастый! Первый раз вижу енотика в таком ракурсе», «Тщетная попытка исправить нажранную фигуру», «Ой! Спасибо за комплимент!», «Прямо принцесса в веночке, будто персонаж из сказки», «Идет в школу, сегодня будет урок по эффективному рытью в мусорке», – шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, почему подопечная Вакарчука не поздравила его с рождением сына.

«Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично ему этого не сказала », – поделилась Соловий

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