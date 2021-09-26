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    Подопечная Вакарчука рассказала, почему не поздравила его с рождением сына

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    Христина Соловей узнала, что у Вакарчука будет ребенок чуть быстрее, чем об этом стало официально известно - Подопечная Вакарчука рассказала, почему не поздравила его с рождением сына

    Христина Соловей узнала, что у Вакарчука будет ребенок чуть быстрее, чем об этом стало официально известно

    Фото: скриншот видео программы «Светская жизнь»

    Певица рассказала, что ей стыдно, однако она до сих пор не поздравила Вакарчука

    Певица Христина Соловий призналась, что до сих пор не поздравила своего учителя и продюсера Святослава Вакарчука с рождением сына. В программе «Светская жизнь» она объяснила, почему так случилось.

    «Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично ему этого не сказала », поделилась Соловий.

    Певица также рассказала, что узнала, что у Вакарчука будет ребенок чуть быстрее, чем об этом стало официально известно.

    «Я пыталась скрыть, что мне это известно, что я это знаю, и потом уже как-то не подходило (приветствовать, – ред)», сказала артистка.

    В конце августа СМИ сообщили, что лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Девушка Вакарчука вроде работает в компании Radioactive, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

    Впоследствии пресс-служба артиста подтвердила, что мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.

    Летом в СМИ распространяли слухи о якобы романе 46-летней звезды с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. С девушкой у музыканта было несколько совместных гастролей. Сам фронтмен «Океан Эльзы» эту информацию решил не комментировать.

    В июне Вакарчук публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет.

    Ранее Вакарчук заявлял, что не хочет, чтобы его личная жизнь становилась достоянием общественности.

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    Теги: артист певица Святослав Вакарчук новости
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    Подопечная Вакарчука рассказала, почему не поздравила его с рождением сына