Подопечная Вакарчука рассказала, почему не поздравила его с рождением сына

Христина Соловей узнала, что у Вакарчука будет ребенок чуть быстрее, чем об этом стало официально известно

Певица рассказала, что ей стыдно, однако она до сих пор не поздравила Вакарчука

Певица Христина Соловий призналась, что до сих пор не поздравила своего учителя и продюсера Святослава Вакарчука с рождением сына. В программе «Светская жизнь» она объяснила, почему так случилось.

«Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично ему этого не сказала », – поделилась Соловий.

Певица также рассказала, что узнала, что у Вакарчука будет ребенок чуть быстрее, чем об этом стало официально известно.

«Я пыталась скрыть, что мне это известно, что я это знаю, и потом уже как-то не подходило (приветствовать, – ред)», – сказала артистка.

В конце августа СМИ сообщили, что лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Девушка Вакарчука вроде работает в компании Radioactive, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

Впоследствии пресс-служба артиста подтвердила, что мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.

Летом в СМИ распространяли слухи о якобы романе 46-летней звезды с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. С девушкой у музыканта было несколько совместных гастролей. Сам фронтмен «Океан Эльзы» эту информацию решил не комментировать.

В июне Вакарчук публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет.

Ранее Вакарчук заявлял, что не хочет, чтобы его личная жизнь становилась достоянием общественности.