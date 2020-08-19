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    Курьез

    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)

    • Розсилка
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)

    Сгоревшая дотла еда, поросшие плесенью куски пиццы — эти и другие микроволновые катастрофы мы собрали для вас в забавно-пугающей подборке

    Микроволновые печи есть почти в каждом доме. Это действительно невероятно полезный гаджет, без которого мы уже не представляем своего быта. Однако, как оказалось, не все люди в курсе, как правильно пользоваться микроволновками, и такое незнание порой оборачивается достаточно опасными ситуациями.

    Сгоревшая дотла еда, поросшие плесенью куски пиццы — эти и другие микроволновые катастрофы мы собрали для вас в забавно-пугающей подборке.

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    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)
    Этим людям нужно выписать запрет на приближение к микроволновкам: курьезные фото (фото)

    «Мой друг открыл микроволновку и долго не мог понять, что перед ним. Это был оставленный на неделю кусок пиццы», «Он забыл налить воды в свою лапшу быстрого приготовления», «Сироп-пятиминутка из микроволновки, который пыталась приготовить моя дочь, выглядит не очень», «Девушка из Канады зачем-то решила продезинфицировать в микроволновке пачку денег», «Посетитель отеля пытался просушить упавший в воду телефон в микроволновке», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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