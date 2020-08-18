Фото кошек и собак, которые из крошечного комочка превратились в настоящих зверюг



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«Маленький пушистик превратился в большого пушистика», - комментируют фото пользователи сети

Быстрее детей растут только человеческие питомцы — стоит только моргнуть, как они открывают глаза и начинают исследовать всё вокруг. Ещё мгновение, и вот бывшие котята и щенки превращаются в животных-подростков — а там уже и до взрослости недалеко. Меньше чем за год многие успевают превратиться из крошечного комочка, который можно уместить на ладошке, в огроменных зверюг, которые оказываются иногда даже выше своих хозяев. И наблюдать за такими превращениями одно удовольствие!

«Фото с разницей в 4 месяца. Это вообще нормально?», «Эти свирепые малыши превратились в свирепых взрослых», «Наш сенбернар с разницей в 6 месяцев», «Когда подрос за лето», «Маленький пушистик превратился в большого пушистика», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».