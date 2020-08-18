Мужчина растолстел до 226 килограммов, чтобы удовлетворить своих фанатов (фото)



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Мужчина потребляет по 10 тысяч калорий в день

Американец по имени Брайан растолстел до 226 килограммов ради фанатов на порносайте. Историю мужчины рассказала газета Metro.

Своим поклонникам Брайан известен под псевдонимом Gainer Bull, при этом сам себя 44-летний мужчина описывает как «эротический набиратель веса». Толстеть он начал 20 лет назад, но, по его словам, определенной причины для этого тогда не было. «Я помню, как в детстве смотрел мультфильмы, и там были герои с большими телами, с огромными мускулами и животами. Мне казалось, что это идеально», — рассказал Брайан.

По словам Gainer Bull, сейчас он потребляет по 10 тысяч калорий в день. Он ведет Instagram-аккаунт, на который подписано больше восьми тысяч человек. Каждый день Брайан выкладывает фотографии своего живота, рассказывает, что он съел и отчитывается о прогрессе. В интервью Metro мужчина пожаловался, что ему трудно найти подходящую одежду: он вырос из размера 3XL.

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