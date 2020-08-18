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    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей

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    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей

    Подборка получилась поистине роскошной и выразительной

    Жанр фэнтези активно набирает популярность не только в киноиндустрии, но и в искусстве фотографии. Множество фотографов работает в стиле фэнтези, пополняя свои портфолио сложными и интересными работами. К сожалению, модели афроамериканского происхождения не так часто встречаются на подобных снимках.

    Пользовательница Твиттера под ником btsanima решила собрать фотографии афроамериканок в стиле фэнтези, тем самым доказав, что их снимки ничем не уступают светлолицым моделям. Подборка получилась поистине роскошной и выразительной!

    Твит с фэнтези-фотографиями темнокожих моделей моментально стал вирусным и собрал больше 227 тысяч лайков и 73 тысячи ретвитов. И цифры по-прежнему продолжают расти!

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    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей
    Красота существует вне расы: подборка фэнтези-снимков темнокожих моделей

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

     Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

     

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