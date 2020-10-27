Это очень смешно: пользователи сети делятся самыми нелепыми снимками своих животных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А вам случалось фотографировать своих питомцев в несуразном виде?

Каждый владелец животного любит хвастаться своим питомцем, поэтому фотографии котиков-собачек-птичек занимают львиную долю соцсетей. И хотя звери не всегда получаются на фото удачно, в интернет люди чаще выставляют только идеальные снимки.

Однако нашлись бунтари, которые решили поделиться самыми нелепыми снимками своих животных, чем весьма развеселили интернет-сообщество. Собрали для вас несколько несуразных фотографий животных, которые попали на камеру в самый неподходящий момент.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.