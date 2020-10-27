Уткослон и орлоконь: художник создает причудливые гибриды животных (фото)



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Результаты скрещивания разных видов художник выложил в свой Инстаграм

Норвежский студент и мастер фотошопа Арне Олав Гурвин Фредриксен (Arne Olav Gurvin Fredriksen) воплотил в жизнь странную фантазию: он скрестил разные виды животных и создал причудливые гибриды новых фантастических существ. Результаты фотохудожник выложил в свой Instagram.

Цель такой масштабной творческой работы не совсем понятна, но смотреть на это довольно любопытно.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.