Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)



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Подобрали фото, которые ужасают и восхищают одновременно

Люди — самые изобретательные создания на свете, лень — двигатель прогресса, а мужчины любят рисковать. Все эти три составляющих иногда соединяются в весьма причудливые формы.

Так, надежная лестница заменяется хлипкой доской, скотчем соединяют сталь и камень, а каску заменяет пластиковое ведро. Собрали для вас фотографии мужчин, которые поражают общественность своей глупостью и бесстрашием одновременно. Словом, слабоумие и отвага.

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Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.