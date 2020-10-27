  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)

    • Розсилка
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)

    Подобрали фото, которые ужасают и восхищают одновременно

    Люди — самые изобретательные создания на свете, лень — двигатель прогресса, а мужчины любят рисковать. Все эти три составляющих иногда соединяются в весьма причудливые формы.

    Так, надежная лестница заменяется хлипкой доской, скотчем соединяют сталь и камень, а каску заменяет пластиковое ведро. Собрали для вас фотографии мужчин, которые поражают общественность своей глупостью и бесстрашием одновременно. Словом, слабоумие и отвага.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)

    Читайте также: Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

     Читайте также: Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies