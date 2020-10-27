Блогер из Румынии смешно копирует образы звезд c помощью подручных материалов (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Богдану из Румынии всегда казались смешными и странными некоторые образы звезд Голливуда. Поэтому он решил высмеять некоторые из них, повторив образы с помощью подручных средств. Для воссоздания стиля зарубежных знаменитостей парень использует все, что найдет дома: полотенца, кастрюли, фольгу, туалетную бумагу и т. д.

У Богдана уже более 93 тысяч подписчиков в Instagram, которые ежедневно ждут от него новых смешных фото. На создание профиля его вдохновила знаменитая Селеста Барбер, признанная королевой пародий.

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